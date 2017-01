Rrrollend Leiden naar Energiepark

Eerder meldden we al dat Leiden Culinair naar de Kaasmarkt wil, nu is ook duidelijk geworden waar Rrrollend Leiden dit jaar heen gaat: het nieuwe Energiepark.

Het foodfestival kan in mei en augustus niet op het Pieterskerkhof terecht, omdat daar dan een beeldentuin staat. De Lakenhal presenteert zich er als 'openluchtmsueum' om tijdens de verbouwing van het museum toch volop mee te kunnen aan de viering van 100 jaar De Stijl. De kunststroming die in 1917 door Theo van Doesburg in Leiden werd opgericht.

Het Energiepark is een van de delen van het Singelpark dat al echt in ontwikkeling is. Het ligt tussen de Langegracht en de Maresingel en sluit aan op het Huigpark.