CDA Leiden zet vrijwillige scheidsrechters in het zonnetje

Met die onderscheiding, genoemd naar de in 1997 overleden oud-wethouder Walenkamp, eert de partij een persoon of organisatie die in het afgelopen jaar op een bijzondere manier de kracht van de Leidse samenleving heeft laten zien of die op een bijzondere manier heeft bijgedragen aan Leiden, Stad van Ontdekkingen.

Chris de Waard was bij de uitreiking en sprak achtereenvolgens met CDA-fractievoorzitter Klaas de Vries, Roomburg-scheidsrechter Fleur van Exel en UVS-scheidsrechter Hans van Eigen.

"Ieder weekend gaat een groep Leidenaren vrijwillig en soms door weer en wind naar het sportveld of de gymzaal om één of meerdere wedstrijden te fluiten. Dat doen ze uit passie voor de sport en uit het besef dat dit soort vrijwillige inzet de vereniging draaiend houdt", licht fractievoorzitter Klaas de Vries de keuze van zijn partij toe.

"Bovendien spelen scheidsrechters iedere week een cruciale rol in het kunnen bedrijven van de hobby voor veel Leidenaren. Het CDA is deze vrijwilligers dankbaar en wil ze in het zonnetje zetten door de Walenkamp-Award dit jaar uit te reiken aan de clubscheidsrechter."

Symbool

Tijdens de CDA-bijeenkomst waren drie scheidsrechters aanwezig om de award in ontvangst te nemen. Namens voetbalvereniging UVS nam scheidsrechter Hans van Eigen de prijs in ontvangst. Namens korfbalvereniging Crescendo was dat Henk Alberts en namens Hockeyclub Roomburg Fleur van Exel. De Vries: "Deze scheidsrechters staan symbool voor alle scheidsrechters die wekelijks actief zijn in Leiden."

De Vries vervolgt: "Wie de media volgt, ziet de laatste tijd steeds vaker dat scheidsrechters op sportvelden net als hulpverleners, geconfronteerd worden met agressie en geweld. Onbegrijpelijk!"

"Zonder deze mensen die vrijwillig de fluit ter hand nemen, zouden veel sportwedstrijden in het weekend geen doorgang kunnen vinden en zonder deze mensen zouden veel jongens en meisjes, mannen en vrouwen het moeten doen zonder hun hobby. De scheidsrechters die hun zaterdag of zondag vrijwillig opofferen voor de hobby van anderen moeten we koesteren."