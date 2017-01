Leiden kampt met tekort aan evenementenpleinen

Daardoor zijn zowel de Lammermarkt als de Garenmarkt een groot deel van het jaar niet beschikbaar door de bouw van de twee ondergrondse parkeergarages en valt deze zomer ook het Pieterskerkhof af voor bestaande evenementen als Rrrollend Leiden, omdat de Lakenhal daar een openluchttentoonstelling rond kunststroming De Stijl houdt. Die werd 100 jaar geleden in Leiden opgericht.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk (cultuur) over de evenementenlocaties.

Evenementen als Leiden Culinair, de Leiden Marathon en het Minikoraal kunnen dit en volgend jaar niet op de Garenmarkt terecht. Culinair wijkt waarschijnlijk uit naar de Kaasmarkt, de Marathon naar de Pieterskerk. Waar Rrrollend Leiden neerstrijkt is nog niet zeker, maar het Ankerpark in als optie in beeld.

De Lammermarkt is later dit jaar het eerste echt grote evenementenplein dat weer beschikbaar komt. In maart of april gaat daar de nieuwe ondergrondse parkeergarage open. Eind april, op Koningsdag, treedt Armin van Buuren er op, maar pas daarna gaat de herinrichting van het plein van start. Die werkzaamheden moeten voor 3 oktober klaar zijn, zodat de kermis er weer als vanouds kan staan.