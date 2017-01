Haasbroek nieuwe voorzitter Gymsport Leiden

Om die mijlpaal een feestelijk tintje te geven, vond afgelopen vrijdagavond in het gebouw aan de Brahmslaan de feestelijke kick off plaats. Onder de genodigden waren alle bestuursleden van de samengesmolten verenigingen, de ereleden, de leden van de stuurgroep die de samenvoeging hebben voorbereid, de leden van de Raad van Toezicht en de trainers. Op de gevel van het pand was het bord van Jahn verwisseld voor een exemplaar met het opschrift Gymsport Leiden.

Reanne van Kleef sprak met de nieuwe voorzitter Arthur Haasbroek over de samenvoeging van vijf verenigingen tot Gymsport Leiden en de officiële start.

Na een demonstratie van turnsters, jazzdans, een lintoefening door een ritmische gymnaste en een oefening van een acrogym damesgroep was het tijd voor de bekendmaking van de nieuwe voorzitter van Gymsport Leiden.

Wat volgde was de opmars van de vaandels van de vijf opgeheven verenigingen, te weten DOS, Excelsior, Groen-Wit, Jahn en Nieuw Brunhilde, aangevuld met het spiksplinternieuwe vaandel van de nieuwe club.

De voorzitter van de stuurgroep nam het woord en maakte bekend dat Arthur Haasbroek als voorzitter van de Stichting Gymsport Leiden is benoemd. Deze mededeling werd onderstreept door de overhandiging van het vaandel van Gymsport Leiden aan de nieuwe voorzitter.

Na deze handeling nam de kersverse voorzitter het woord en riep achtereenvolgens de bestuurders van de verenigingen naar voren om hen te bedanken voor de enorme inzet van de afgelopen jaren. Zij werden verrast met een dank-je-welschildje met daarop de naam en logo van hun oude vereniging en Gymsport Leiden. Ook kregen ze een sjaal met het logo van Gymsport Leiden. Ook de trainers, de leden van de Raad van Toezicht en de stuurgroep ontvingen zo’n sjaal.

De leden van de demogroep werden verblijd met een tasje met logo met als inhoud een flyer en een sticker. Dit presentje zal in de komende tijd worden verspreid onder alle deelnemers van Gymsport Leiden.

Arthur Haasbroek (1964), in het dagelijks leven werkzaam als hoofdbrandmeester bij Brandweer Hollands Midden, bedankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hierna gaf hij een korte uiteenzetting van de totstandkoming over de samenvoeging en een doorkijkje in de toekomstvisie van Gymsport Leiden. Zijn eigen sportloopbaan begon op 4-jarige leeftijd met gymnastiek, hij voltooide het CIOS en via een intensief trainerschap bij het schoonspringen met internationale successen, is hij nu weer teruggekeerd bij de gymsport als voorzitter van een club met 1500 deelnemers.

Als afsluiting van het officiële gedeelte van deze avond werd Jan de Knegt in het zonnetje gezet en bedankt voor het vele werk dat hij heeft verzet. Als blijk van waardering mogen de deelnemers aan de Leidse kampioenschappen gaan strijden om de ”Jan de Knegt” bokaal.