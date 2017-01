'Met elkaar presteren op de momenten dat het moet'

Op 10 februari worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal de juryprijzen en de publieksprijs uitgereikt. Tot en met 9 februari kan er worden gestemd op de publieksprijs.

Reanne van Kleef sprak met waterpolocoach Tim van der Meer van ZVL-Hawabo over zijn nominatie voor Sportcoach van het Jaar.

Tim van der Meer heeft als waterpolocoach van de dames van ZVL-Hawabo in 2016 alles in Nederland gewonnen wat er maar te winnen valt: de Supercup, de beker en het landskampioenschap. Het feit dat de zelf pas net 26-jarige coach dat deed met een erg jonge en onervaren ploeg, was voor de jury reden genoeg om hem te nomineren voor de titel Sportcoach van het Jaar.

Van der Meer kreeg het nieuws dat hij was genomineerd wel op een hele bijzonder plek te horen. Samen met zijn ploeg was hij in het Italiaanse Messina voor de tweede ronde van de Euroleague.

"Heel leuk. We kregen daar op de eerste dag te horen dat we als sportploeg zijn genomineerd en ik als sportcoach." De coach is dus dubbel genomineerd, maar zo ziet hij dat zelf niet. "Ik zie het als één ding en vind het vooral heel erg leuk dat we ook als sportploeg zijn genomineerd. Het draait uiteindelijk allemaal om de ploeg en niet om mij. Dat vind ik eigenlijk een nog grotere eer."

Coach

Een aantal jaar geleden speelde Van der Meer zelf nog met De Zijl Zwemsport in de Eredivisie. Zijn eigen waterpolocarrière heeft hij opzij gezet om coach te worden van het eerste van ZVL.

"Als iemand dat vijf jaar geleden aan me had gevraagd had ik dat echt niet voorspeld. Maar ik ben heel tevreden met de keuze. Je moet dingen doen die je leuk vindt en dat doe ik nu. Ik krijg heel veel energie van de ploeg. We zijn met z’n allen bereidt om hard te werken en telkens het beste uit onszelf te halen. Dat gaat met pieken en dalen, zoals altijd in de topsport. Maar dat is iets dat het voor mij wel heel erg leuk maakt."

Beste eruithalen

Wat Van der Meer zelf als coach typeert vindt hij moeilijk te zeggen. "Dat moet je eigenlijk aan mijn ploeg vragen! Ik vind het het allerbelangrijkste om met elkaar de prestatie te leveren op het moment dat het moet. Dat is waar ik alles aan doe."

Dit jaar wil Van der Meer weer het beste uit zijn ploeg halen. “We zijn nu in de Euroleague bij de beste zestien ploegen van Europa gekomen. Dat is echt iets om trots op te zijn. In Nederland willen we net als vorig jaar de beker en de Nederlandse competitie winnen. Daar gaan we met z’n allen voor.”

Reanne van Kleef nam met juryleden Gertjan van Geen, sportverslaggever bij het Leidsch Dagblad, en oud-international Wim Rijsbergen de genomineerden door. De jury wordt voorgezeten door schaatskampioen Jeroen Straathof. Er zijn vijf categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, sportcoach en aangepaste sporter van het jaar.