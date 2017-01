China haalt banden met Nederland aan bij met tafeltennis bij Scylla

Zaterdag stond hij in sportkleding achter de tafel in het Scylla Tafeltenniscentrum. De ambassadeur was prominent aanwezig bij de Panda Cup, het tafeltennistoernooi dat door de Chinese ambassade werd aangeboden in het kader van de komst van de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya naar Nederland.

Het contact met Scylla kwam tot stand via eredivisie-speelster Li Dong van VTV. Het oog viel op het Scylla omdat de vereniging over een luxe en representatieve accommodatie en ruime ervaring heeft in het organiseren van toernooien. Zo organiseerde Scylla eerder deze maand nog de Nationale Tafeltennis Masters.

Velen vanuit de Chinese gemeenschap waren naar Leiden gekomen voor de sport die bij uitstek geschikt lijkt voor het verstevigen van de vriendschap tussen China en Nederland. De ambassadeur nam niet alleen deel aan het tafeltennistoernooi, hij wist het zelfs te brengen tot de finale. Onder de deelnemers bevonden zich behalve de ambassadeur ook andere prominenten zoals vice-ambassadeur Ribia Chen en Christoph Israng, Permanent Vertegenwoordiger van de Duitse regering bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Na afloop werden bezoekers en spelers getrakteerd op een demonstratiewedstrijd van onder andere topspelers Li Jao en Rajko Gommers. De Nederlandse regering werd vertegenwoordigd door André Haspels, directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook ex-tafeltennisster Bettine Vriesekoop en de voorzitters van de Nederlandse en de Europese Tafeltennisbonden, Jan Simons en Ronald Kramer, gaven acte de presence.

Panda’s

Bijzonder was de film die aanwezigen te zien kregen met daarin de twee reuzenpanda’s die binnenkort hun thuis zullen vinden in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. De eveneens aanwezige ondernemer en eigenaar van het dierenpark, Marcel Boekhoorn, was zichtbaar tevreden.

Ook Scylla-voorzitter Jan Vermaas was na afloop meer dan tevreden: "Dit was natuurlijk ook voor ons een heel bijzonder toernooi. Je ziet in de politiek en het bedrijfsleven steeds meer samenwerkingen tussen China en Nederland ontstaan. Vaak zoek je dan ook naar een iets minder formele vorm van contact. Tafeltennis kan daarbij denk ik een uitstekend middel zijn. Goede kans dat degene met wie je praat iets met tafeltennis heeft. Je hoeft niet eens echt samen achter de tafel te staan. Je zal zien dat deuren wat makkelijker en verder open gaan wanneer je kan laten zien dat je echt affiniteit hebt met de nationale sport van China. Het schept vanzelf een band".

Het is niet de eerste keer dat Scylla een belangrijke rol speelt voor de Chinese gemeenschap in Nederland. "Twee jaar geleden organiseerden we in ons Tafeltenniscentrum ook al een belangrijk toernooi voor Chinese expats en het Nederlandse bedrijfsleven (met InnovationQuarter). Toen kwam het initiatief bij ons vandaan en zagen we ook hoe dat initiatief door het bedrijfsleven omarmd werd. Dat we als vereniging zowel bij de dames als bij de heren in de eredivisie spelen helpt natuurlijk ook."

Op de vraag of bedrijven die geïnteresseerd zijn in betere contacten met China bij hem aan kunnen kloppen Vermaas hij duidelijk: "Vooral doen zou ik zeggen, we staan bij Scylla open voor alle vormen van samenwerking. Dat geldt voor Chinese bedrijven die de link met Nederland willen versterken maar ook omgekeerd. Ik heb toch het idee dat het bedrijfsleven de mogelijkheden nog wat onderschat. De kosten zijn voor tafeltennis relatief gering terwijl de opbrengsten zeer groot kunnen zijn. Investeren in tafeltennis biedt de mogelijkheid om te laten zien dat je – buiten de verschillen die er ongetwijfeld zijn – samen ook een gemeenschappelijke basis hebt. En dat sport verbindt hebben we ook vandaag weer kunnen zien."

Scylla-voorzitter Jan Vermaas was vrijdag nog te gast bij SPORT071, het sportprogramma van Sleutelstad FM. Daar vertelde hij aan Reanne van Kleef onder andere over de plannen voor 2017, Nationale Tafeltennis Masters en het Regionale Trainingscentrum (RTC) dat momenteel wordt opgericht.