Nipte overwinning ZZ Leiden op New Heroes Den Bosch

Op inzet, karakter en de ‘zesde’ man werd Den Bosch op het eind van de game opzij gezet. Lang had New Heroes Den Bosch de touwtjes in handen, maar in een hectische slotfase sleepte aanvoerder Mohammed Kherrazi de winst voor ZZ Leiden Basketball binnen.

Zo boekte ZZ Leiden een belangrijke zege. Na de verliespartijen tegen Landstede Zwolle en Donar was een winst op een ploeg uit de top 4 in de januari maand zeer welkom. Door de winst werd de achterstand op Landstede Basketbal verkleind tot twee punten. “Het vizier is nog altijd gericht op het behalen van die tweede plaats”, verklaarde coach Vervaeck na afloop. Het gat met New Heroes bedraagt thans weer vier punten.

Rolf Marselis sprak na afloop met ZZ Leiden-coach Paul Vervaeck en spelers Thomas Koenis en Mohammed Kherrazi.

Opmerkelijk was dat aan Bossche zijde Kees Akkerboom van de partij was. Akerboom had vorige week zaterdag een D-fout opgelopen en zou automatische geschorst moeten zijn voor de wedstrijd tegen ZZ Leiden. De Commissie van Beroep van de NBB verleende echter toestemming aan Akerboom om toch te mogen spelen. Wel ontbraken bij Den Bosch twee Amerikanen (één geblesseerd en één nog niet speel gerechtigd). Bij ZZ Leiden was Kherrazi hersteld van zijn rugblessure en kon ook Voorn (last van zijn knie) gewoon spelen. Wel ontbraken Jan Driessen, Siem Willems en Rens Butter.

Het publiek in de Vijf Meihal kreeg geen best basketbal voorgeschoteld. Beide ploegen speelden onder hun niveau. Het grote aantal turn overs (46) was een uiting van het niveau van de wedstrijd. De eerste helft was New Heroes op alle fronten beter dan ZZ Leiden. De ploeg uit Den Bosch pakte meer rebounds en het schotpercentage laag hoger dan de Leidse ploeg. Niet verwonderlijk leidde New Heroes bij de rust met een marge van 7 punten: 31-38.

Na de pauze speelde ZZ Leiden met meer intensiteit dan in de eerste helft. Een 10-0 run zorgde er voor dat de Leidse formatie een voorsprong nam van 44-40. Maar zo goed als de ploeg het derde kwart begonnen was, zo slecht eindigde ze dat kwart. Minuten lang werd er nauwelijks meer gescoord en New Heroes Den Bosch kwam niet alleen langszij maar liep uit naar een 8 punten voorsprong: 45-53. In het derde kwart liep Rogier Jansen onnodig tegen zijn tweede onsportieve fout aan, hetgeen einde wedstrijd betekende. En aangezien Lee niet bepaald zijn beste wedstrijd in Leiden speelde, benadeelde Jansen zijn ploeg.

Even leek de wedstrijd in het begin van het vierde kwart op slot te gaan toen Den Bosch na een drietje van Lietmeijer op 11 punten voorsprong kwam. Coach Vervaeck paste de verdediging op Den Bosch aan en langzaam maar zeker kwam ZZ Leiden dichterbij. Halverwege het vierde kwart was de stand 51-56. Het geloof dat er nog meer in zou kunnen zitten kwam terug bij de ploeg en het publiek. Massaal ging het Leidse publiek achter haar ploeg staan en ZZ Leiden kwam inderdaad tot op twee punten: 56-58. Twee steals van Lee (die ineens op het eind belangrijk voor de ploeg was) bracht ZZ Leiden op voorsprong: 60-58.

Hectisch was de slotfase en spannend was ze ook. Lee vertrok met vijf fouten naar de kant. Den Bosch kwam dankzij twee vrije worpen weer langszij, 60-60. Maar het was aanvoerder Kherrazi die uiteindelijk de wedstrijd besliste. Eerst pakte hij de bal af van Bouwknecht en zette hij met een lay-up Zorg en Zekerheid Leiden weer op voorsprong. Vervolgens blokte hij na een time-out van Den Bosch de allerlaatste poging van Bouwknecht, waardoor de winst en de punten in Leiden bleven.