Sprintster Tessa van Schagen voelt zich bijzonder als deelnemer aan de Spelen

Sleutelstad maakt een rondje langs alle Leidse sporters die zijn genomineerd voor de Leidse Sportprijzen. Op 10 februari worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal de juryprijzen en de publieksprijs uitgereikt. Tot en met 9 februari kan er worden gestemd op de publieksprijs.

Reanne van Kleef sprak met sprintster en olympiër Tessa van Schagen over haar nominatie voor Sportvrouw van het Jaar.

Tessa van Schagen is in 2016 naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro geweest waar ze de 200 meter liep. Ook werd ze met de estafetteploeg Europees Kampioen en won ze op de 200 meter de Gouden Spike. Die prestaties leverden de atlete van Leiden Atletiek een nominatie voor Sportvrouw van het Jaar in Leiden op.

De pas 22-jarige Van Schagen is al vaker genomineerd geweest en is zelfs een keer eerder Leids Sportvrouw van het Jaar geworden. Toch blijft de nominatie speciaal. "Het is heel mooi om waardering uit je eigen stad te krijgen. En het blijft een eer om genomineerd te worden. Elk jaar kijkt de jury weer naar andere prestaties en een nominatie betekent dat het weer heel goed is gegaan."

Op de vraag waarom ze Sportvrouw van het Jaar zou moeten worden antwoordt de sprintster: "Omdat het heel bijzonder is om als Nederlandse sprintster op de Olympische Spelen te staan. En omdat ik er heel hard voor werk. Maar dat doen de anderen ook natuurlijk. Het zijn geduchte concurrenten en het is spannend wat de jury gaat bepalen."

Het komende jaar staat voor Van Schagen in het teken van het WK in Londen. Daar wil ze meedoen aan de 200 meter en de estafette. "Ik wil daar het beste uit mezelf halen en dan hoop ik dat het genoeg is om ook volgend jaar weer genomineerd te worden."

Reanne van Kleef nam met juryleden Gertjan van Geen, sportverslaggever bij het Leidsch Dagblad, en oud-international Wim Rijsbergen de genomineerden door. De jury wordt voorgezeten door schaatskampioen Jeroen Straathof. Er zijn vijf categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, sportcoach en aangepaste sporter van het jaar.