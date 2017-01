Vier genomineerden voor titel Raadslid van het Jaar

Dat heeft de onafhankelijke jury bestaande uit journalisten en oud-raadsleden gistermiddag bekend gemaakt.

Mede door de nodige voordrachten uit de stad zijn er dit jaar geen drie, maar vier genomineerden voor de titel. De jury keek naar zaken die in 2016 de gemoederen in Leiden bezighielden. Grote kwesties waarbij de genomineerde raadsleden zich flink hebben geprofileerd.

Helma Baart van de PvdA bijvoorbeeld, maakte zich met succes sterk voor het behoud van de ‘centrale blokken’ in de Kooi die nu niet gesloopt worden, maar monument worden. Mart Keuning is al jaren ‘het geweten van de raad’. Financiële degelijkheid was ook in 2016 bij de eenmansfractie van de ChristenUnie Leiden weer in goede handen.

Joost Bleijie komt al jaren op voor ondernemers in onze stad. Afgelopen jaar mengde hij zich meer dan nadrukkelijk in het debat rond de regionale Retailvisie. Ook Lodi Van Brussel bleef niet onopgemerkt bij de jury en ook in de stad werd dit raadslid van D66 Leiden opgemerkt. Armoedebestrijding gaat hem aan het hart en ook het granieten bestand, mensen die langdurig moeten (over)leven van een uitkering hadden zijn aandacht. Zijn initiatiefvoorstel werd overgenomen. Unaniem zelfs.

Op 27 januari worden de genomineerden in het zonnetje gezet door het Leidse D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen die de genomineerden zal toespreken en uiteindelijk ook de winnaar bekend zal maken. Plaats van handeling is Koetshuis de Burcht. Inloop: 20.30 uur.