Ontsluiting Leiden Bio Science Park officieel afgerond

Door de aanleg van de ongelijkvloerse kruising, de tunnels voor voetgangers en fietsers en een goede aansluiting op de nabijgelegen wegen, kan het verkeer op de Plesmanlaan sinds kort goed doorstromen en is het Bio Science Park beter bereikbaar gemaakt.

Chris de Waard was aanwezig bij de officiële afronding van de werkzaamheden en sprak met wethouder Strijk.

“De nieuwe entree van de stad is onderdeel van de Leidse Ring Noord en ook wordt hiermee de basis gelegd voor de verdere gebiedsontwikkeling in het Bio Science Park. De beschikbare ruimte is inmiddels volgebouwd en door de herinrichting van het gebied kunnen we daar enkele nieuwe kavels aan toevoegen,” zegt wethouder Strijk. “Er werken nu zo’n 18.000 mensen op het park. We hopen door te kunnen groeien naar 25.000.