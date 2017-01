Randy Wolters: “We hebben Leiden weer op de kaart gezet”

Op 10 februari worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal de juryprijzen en de publieksprijs uitgereikt. Tot en met 9 februari kan er worden gestemd op de publieksprijs.

Reanne van Kleef sprak met voetballer Randy Wolters, die met Go Ahead Eagles in de eredivisie speelt, over zijn nominatie voor Sportman van het Jaar.

Voetballer Randy Wolters is genomineerd voor Sportman van het Jaar. In 2016 had hij een groot aandeel in de promotie van zijn club Go Ahead Eagles naar de eredivsie. Wolters speelde in zijn jeugd bij Lugdunum en UVS. Hij heeft onder andere voor FC Utrecht, FC Den Bosch en VVV-Venlo gespeeld.

De voetballer is erg trots op zijn stad en is nog regelmatig in de Sleutelstad te vinden. De nominatie vindt hij dan ook een grote eer. “Dit vind ik echt de leukere nominaties. Het is een stukje waardering vanuit je eigen stad.”

Wolters neemt het in de verkiezing op tegen roeier Boudewijn Röell en atleet Noah Schutte. “Het is natuurlijk heel leuk om te winnen, maar ik denk dat we alle drie trots mogen zijn dat we zijn genomineerd. Iedereen heeft zo zijn eigen aandeel in de sport gehad en zo toch Leiden weer op de kaart gezet.”

Reanne van Kleef nam met juryleden Gertjan van Geen, sportverslaggever bij het Leidsch Dagblad, en oud-international Wim Rijsbergen de genomineerden door. De jury wordt voorgezeten door schaatskampioen Jeroen Straathof. Er zijn vijf categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, sportcoach en aangepaste sporter van het jaar.