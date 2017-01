Stichting STAD nu ook voor Leidse jongeren

Dat doen ze door mee te denken met de opzet en uitwerking van het idee.

Ook biedt de stichting financiële hulp aan de jongeren. Stichting STAD is als projectbureau in de straten van Leiden te zien door actief jongeren aan te spreken. "Om te horen wat er nu echt speelt onder de jongeren", zegt oprichter Wessel Kruijer van Stichting STAD.

Annabel van der Meulen in gesprek met de oprichter Wessel Kruijer van Stichting STAD Leiden.

Stichting STAD is al in een aantal andere steden actief. Leiden is nu de vierde stad waar de projectgroep zich richt op de behoefte van jongeren. De activiteiten lopen van exposities tot festivals, maar ook van tijdschriften tot nieuwe invalshoeken die op hun pad komen. De eerste activiteit van Stichting STAD Leiden vond in december plaats. Vier Leidse jongens organiseerden toen het Street King Tournament Leiden. Een straatvoetbal en FIFA-toernooi voor jongeren in de omgeving.

De Stichting heeft een online platform waar met een hedendaags perspectief wordt gekeken naar onderwerpen en activiteiten die lokaal, landelijk of over de hele wereld spelen. Hiermee kan actief worden ingespeeld op jongeren die de stichting benaderen.

Stichting STAD bruist van de energie en geeft dit heel graag door aan de jongeren in onze "STAD"!