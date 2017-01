Sportwethouder past voorstel accommodaties aan

De afgelopen weken stelden raadsleden vele tientallen vragen aan de wethouder en die zijn deze week voor het grootste deel beantwoord. In de raadscommissie Onderwijs & Samenleving werd gisteravond nog even doorgepraat over het sportaccommodatieplan.

Chris de Waard in gesprek met jeroen Straathof die namens de gezamenlijke ijsclubs het woord voert.

Wethouder Dirkse heeft de druk van de ketel gehaald en neemt maanden extra tijd voor nadere onderzoeken naar de verschillende opties. Pas in de loop van april komt hij met een aangepast voorstel naar de raad. Daarin worden vier verschillende opties uitgewerkt. In twee daarvan zit een nieuwe schaatshal.

Chris de Waard in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over de ontwikkelingen rond de Leidse sportaccommodaties.

De voorkeursoptie van het college blijft ook overeind. Daarin wordt er een nieuw zwembad gebouwd aan de Vliet en komt er een nieuwe sporthal met 2.000 tribuneplaatsen. Nieuw voor oud noemt de gemeente dat. Alleen als de belangrijkste gebruiker ZZ Leiden Basketball in de buidel tast, komt er een grotere hal. De basketbalclub moet het verschil in dat geval zelf betalen.

Op de achtergrond speelt ook nog het plan van reclameman Ramses Braakman om op de Gamma-locatie aan de Lammenschansweg een eventcentrum te bouwen. Als dat er komt zouden de drukbezochte wedstrijden van ZZ Leiden daar gespeeld kunnen worden en dan kan de gemeente Leiden aan de Boshuizerlaan volstaan met een breedtesporthal met 500 zitplaatsen.

De vier verschillende scenario’s waar Dirkse in april mee komt zijn een ijshal en zwembad in combinatie met een breedtesporthal die ook voor het onderwijs gebruikt kan worden, een ijshal en sporthal met 2.000 plaatsen, een sporthal met 2.000 tribuneplekken en een zwembad en een variant waarbij er een nieuwe sporthal, een zwembad en een ijshal worden gebouwd. In dat laatste geval zou het dan gaan om een minimum-variant.