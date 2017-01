Puike blues, funk en jazz tijdens Kroegentocht

Het was afgelopen woensdag niet overal afgeladen vol. De kroegen en cafés leken voordeel te hebben aan het bestaan van stamgasten, die nu eens midden in de week een biertje kwamen drinken. Rustiger was het in horeca als Vooraf en Toe en Van Engelen, die het meer moeten hebben van dagbezoek, en de zaken ‘uit de loop’.

Want de Kroegentocht concentreert zich getalsmatig rond de Nieuwe Rijn en dan liggen met licht vriezend weer zaken als Fandango, Leidse Lente en COC De Kroon nét te ver uit de route om op de bonnefooi even te gaan kijken wat dáár speelt.

Organisatie

Winstgevend voor de deelnemende zaken is de Kroegentocht niet. De gages voor de bands betalen ze zelf en of er voldoende extra omzet wordt gemaakt, valt te bezien. Sommige cafés waren zó afgeladen vol dat de bar (haast) niet was te bereiken. Van sommige kun je dat voorzien omdat ze niet zo heel erg ruim zijn. Jantje van Leiden met een puik Ed Linger Trio was vól, De Bontekoe (Wouter Kiers) was vol, Meneer Jansen gezellig druk.

Het zijn niet meer de tijden van taferelen dat je niet weet of je wel érgens nog naar binnen kunt. Dat lukte overal en overal was de sfeer ontspannen. Toch knaagt het gevoel dat deze Leidse traditie teert op het verleden en eigenlijk binnenkort een impuls nodig heeft om te voorkomen dat ze wegzakt uit de aandacht van muziek- en caféliefhebbers. Leiden mag de organisatie en de deelnemende zaken dankbaar zijn voor hun inzet en bijdrage.

Parels

Wie van kroeg naar kroeg ging, heeft een prima avond gehad. Niet dat je alles op één avond redde, maar wáár je ook naar binnen liep: het was gewoon goed. Bij Vooraf en Toe begon Trunk, als één van de enigen, zelfs op tijd met hun jazz die iets weg had van jaren zeventig bands als Caravan en Mahavishnu Orchestra. De parel van de Kroegentocht waar je ook nog eens zíttend van kon genieten. Meestal was het staan.

Einstein had voor Project Temporarely de achterzaal leeg geruimd. Vette bassen en funk zijn dan ook geen muziek om te blijven zítten. Iets verder aan de Nieuwe Rijn, bij Wielenga, overheerste het geluid van de jaren vijftig en zestig blues (mét slide guitar). Men in Blues (Chris Koenen c.s.) ft Harm van Sleen en Peter Wassenaar brachten onverwoestbare muziek voor, zo te zien, een hele schare trouwe fans.

Feest

Of de grote rode cafékat van De Uyl van Hoogland, die met gevaar voor eigen leven het stampvolle café binnen glipte, de band okay vond, is onbekend. Dat de Marc Jansen Band er lekker up tempo op los speelde, wél. Vol was het ook bij het Ed Linger Trio dat gerust ook tot de pareltjes kan worden gerekend. Blues met Hendrix-achtige trekjes. Zoiets?

Bij De Twee Spieghels was het bij The Wizard of Wirtz eigenlijk te druk om goed te luisteren. Zo’n kroegentocht is toch vooral een mooi platform voor stevige, makkelijk te verteren muziek. Swingende voorbeelden daarvan waren er dan ook wel te vinden. In Dranklokaal de WW bijvoorbeeld waar Groovenagel funky aanstekelijke klanken voortbracht. Of in Barrera waar Vier Voor Half Jazz ft Chazzy Green optrad. Dat Green – die ondermeer meewerkte aan de megahit Ghostbusters – af en toe wat eiste van de band mocht de pret niet drukken: in Barrera was het feest op het podium.