DZB stopt met catering en beveiliging

Wethouder Marleen Damen denkt dat, hoewel DZB met de beveiligingsactiviteiten zo’n 100.000 euro per jaar winst maakt, het voor de gemeente uiteindelijk goedkoper zal zijn om het werk uit te besteden. Door het werk aan te besteden denkt Leiden het bij een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf voordeliger in te kunnen kopen.

De vier beveiligers die bij DZB in vaste dienst zijn, moeten door de te selecteren marktpartij worden overgenomen. Voor het baanbehoud voor de zeven medewerkers met flexibele krachten zijn door marktpartijen in de aanbesteding extra punten te verdienen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Damen over het afstoten van taken door DZB Leiden.

Een tweede activiteit waarmee DZB gaat stoppen is de partycatering op locatie. Daarmee verdient het bedrijf per saldo niets en het blijkt lastig om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op een goede manier in te zetten voor deze werkzaamheden. Die zijn daarvoor vaak te hectisch. DZB blijft wel hapjes maken voor allerlei bijeenkomsten, maar serveert ze niet zelf meer uit.