Leidse schaatsjeugd maakt film voor behoud ijsbaanplannen

De toekomst van de ijssport in Leiden is sinds een maand uiterst onzeker na een voorstel van het Leidse stadsbestuur om een streep door de plannen voor nieuwbouw van de ijshal te zetten. Het geld dat was gereserveerd voor renovatie van de huidige schaatshal en daarna bestemd was voor een nieuwe ijshal, wordt nu in de duurder uitvallende plannen voor een topsporthal en zwembad gestoken.

Video: Loek Mentink en Hein van Gerwen (regie en montage) en Hein van Gerwen (camera). Idee en productie: Monique Aalbers.

Tientallen Leidse schaatsers in de leeftijd van 6 tot 18 jaar hebben daarop de schaatsen aangetrokken en samen een film opgenomen om te laten zien hoe het eruit zou zien als Leiden in de toekomst geen schaatsbaan meer zou hebben. De huidige schaatshal zal namelijk door de uitgestelde renovatie niet meer voldoen aan de eisen ten aanzien van veiligheid en milieu.

Met de ludieke video hopen de jeugdschaatsers van de Leidse ijsverenigingen duidelijk te maken dat Leiden niet zonder schaatshal kan. Want niet alleen deze kinderen – kunstschaatsers, ijshockeyers, short track- en langebaan schaatsers- genieten van het Leidse ijs. Jaarlijks telt de schaatshal 107.000 bezoekers in de zeven maanden tijd dat de hal open is. Daarmee is het de drukst bezochte sportvoorziening van Leiden.

Naast de video is de hashtag #redijssportleiden in het leven geroepen om op sociale media steun te betuigen.

De film is een initiatief van de gezamenlijke Leidse ijsverenigingen KSV Rijnland (Kunstschaatsen), IJssport vereniging Leiden (IJVL), Leiden Lions (ijshockey) en IHC Leiden (shorttrack).