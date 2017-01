Belanghebbenden als een blok tegen verhuizing busstation

Wel volgt er ook nog een haalbaarheidsonderzoek naar een alternatief dat omwonenden samen met drie architecten uit Leiden hebben gemaakt. Dat voorziet in een ondergronds busstation aan de stadszijde.

Chris de Waard sprak na afloop van de bewonersavond in het Houtkwartier met de meeste betrokkenen.

Vorige week hield Wijkvereniging Houtkwartier een drukbezochte bewonersavond over de mogelijke verplaatsing van het busstation. Daar waren eigenlijk geen voorstanders te vinden voor ‘de omklap’ zoals de verplaatsing door de gemeente wordt genoemd.

Veel argumenten tegen de komst van de bussen naar de Bargelaan werden gewisseld. “Het betekent straks elke 18 seconden een bus. En dat de hele dag door,” zo hield wijkvoorzitter Wim Scholten zijn gehoor voor. Ook zou de gemeente al dan niet expres met verkeerscijfers hebben gerekend van de avondspits, terwijl er in de ochtendspits duizenden scholieren via de Rijnsburgerweg richting een van de vele scholen fietsen. Die zijn er ’s avonds niet.

Ook aanwezig, Boudewijn Leeuwenburgh van het mobiliteitsbureau LB Mobility. De verkeerskundige heeft niet alleen verstand van verkeersstromen, maar ook van bussen en dienstregelingen. Hij was namelijk 18 jaar regiodirecteur in Leiden van de NZH. Dat was de busmaatschappij die vanaf 1980 de bussen in deze regio liet rijden. In 1999 ging het bedrijf op in ConneXXion. Hij snapt goed dat ook de huidige busconcessiehouder Arriva de verplaatsing niet ziet zitten. Die zou onder meer zorgen voor veel extra bedrijfskosten.

Inmiddels heeft ook de Fietsersbond Leiden zich tegen de verhuisplannen van het busstation gekeerd. Dat bleek gisteravond toen woordvoerder Piet Schuur het woord nam. “De gemeente zegt dat ze ‘Flink Fietsen’ wil promoten. Dat blijkt nergens uit. Ook nu worden routes opgeofferd die nu prima zijn voor de fietsers.”

In de zaal niet alleen bewoners en deskundigen op het gebied van openbaar vervoer, maar ook veel raadsleden. D66-raadslid Eric Krijgsman bijvoorbeeld. Over de mogelijke verplaatsing van het busstation heeft zijn fractie nog geen standpunt ingenomen. Dat geldt ook voor zijn collega Jos Olsthoorn van GroenLinks. “We zijn wel kritisch over de verplaatsing van het busstation, maar we hebben nog geen definitief standpunt bepaald.”

De enige partij die nu al veel ziet in een verhuizing van de bussen naar de Terwee-locatie is de SP. Fractievoorzitter Julian van der Kraats ziet daarom uit naar een verdere uitwerking van deze optie. Samen met PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla nam Van der Kraats vorig jaar het initiatief om het college te vragen om een hernieuwd onderzoek naar de verhuizing van de bussen. Door gewijzigde omstandigheden had de twijfel toegeslagen. Die is er bij de PvdA nog steeds.