Leids voetbaltalent in Oranje onder zestien

Vorige week was voetbalster Jaimy Ravensbergen te gast. Het vijftienjarige talent is begonnen bij DoCoS en speelt nu voor Jong-ADO Den Haag en het Nederlands Elftal onder zestien jaar.

Met Jong-ADO Den Haag speelt Ravensbergen in de Topklasse. Dat is het hoogste niveau op amateurniveau. “We kunnen nu niet hoger spelen. Dan zouden we in de eredivisie bij de Vrouwen van ADO terecht komen.”

Dit is het eerste seizoen bij ADO voor Ravensbergen. En het gaat erg goed. “Ik ben al een keer matchwinaar geweest. Dat is al helemaal top”. Ravensbergen staat in de spits en krijgt in haar eerste seizoen al veel speelminuten, inmiddels heeft ze vier doelpunten gescoord. Het mooiste doelpunt tot nu toe was tegen Eldenia toen ze de winnende scoorde. “De verdediger twijfelde dus ik pakte de bal af en schoot met links zo langs de keeper.”

Bij de mannen is Ravensbergen voor Ajax, maar in het vrouwenvoetbal is ADO Den haag haar favoriete club. “Ik vind ADO Den Haag echt een leuke club en ik vind het geweldig dat de thuiswedstrijden van ADO Vrouwen ook echt in het stadion worden gespeeld. Ik zou het heel vet vinden om bij het eerste te komen.”

Nederlands Elftal

Vanaf haar twaalfde speelt Ravensbergen in KNVB selecties. Dit seizoen is ze ook geselecteerd voor Oranje onder zestien jaar. “Nu bij het Nederlands Elftal onder zestien speel ik ook echt in het tenue van het Nederlands Elftal en dat is helemaal geweldig natuurlijk. Ik heb er altijd van gedroomd om bij het Nederlands Elftal te komen en dan komt het nu uit. Dat is gewoon heel mooi.” De Leidse voetbalster heeft ook een grote kans om dit jaar mee naar Portugal te gaan waar de selectie een aantal internationale wedstrijden zal spelen. Dat wordt in februari bekend.

Ravensbergen begon als 4-jarige bij DoCoS in de mini F. Daarna heeft ze samen met haar vader een eigen meidenteam opgezet. “Ik voetbal nu ongeveer tien jaar. Toen ik door de KNVB voor de selectie onder vijftien werd gevraagd ben ik ook meer bij de jongens gaan spelen om steeds sterker te worden.”

Daarna werd het voetbaltalent ook opgepikt door ADO om in het schaduwteam te gaan spelen. Daar kreeg ze de kans om zich te laten zien. “Ik vond het echt geweldig toen ik werd gevraagd. In m’n eerste wedstrijd scoorde ik er meteen vijf, dus dat ging echt heel goed. Toen werd ik gevraagd om een aantal keer stage te lopen en daarna werd er besloten dat ik in het nieuwe seizoen bij ADO mocht gaan voetballen.”

Toen Ravensbergen nog bij DoCoS speelde wist ze ook al de nodige prijzen binnen te slepen. “Ik ging heel vaak straatvoetballen en toen ben ik zelfs een keer tweede van Nederland geworden. Die beker heb ik nog thuis staan en die is echt heel groot. En met m’n team heb ik vier keer de KNVB beker gewonnen, dat vond ik ook al heel leuk.”

Jaimy Ravensbergen in haar kamer met alle prijzen die ze al heeft gewonnen.

Trainen doet Ravensbergen vier keer per week in Leidschendam. “Dan ga ik met de fiets naar Voorschoten en daar wordt ik door een teamgenootje opgehaald.”

Het is niet voor iedere scholier weggelegd om af te reizen baar Portugal of vier keer per week te trainen. Ravensbergen wordt daarbij geholpen door het Leonardo College. “Als het nodig is passen ze m’n rooster aan zodat ik zo weinig mogelijk lessen mis. Elke dag ben ik om 14.00 uur klaar zodat ik op tijd naar trainen kan. De lessen die ik mis haal ik dan in tijdens tussenuren. Ook kan ik een examen op een andere dag maken als ik het te druk heb.”