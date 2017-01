Leidse Blues & Jazzweek in volle gang

Nog tot en met zondag zijn er meer dan 50 optredens te zien, grotendeels in de ‘Jazzwijk’ rond de Nieuwe Rijn, Nieuwstraat en Kaasmarkt. Vanavond is de Kroegentocht. In meer dan dertig cafés is live blues- of jazzmuziek te horen.

Colin van Gestel blikte vorige week in het programma de Avond van Sleutelstad al even vooruit op de jazzweek.

Het programma bevat zeer uiteenlopende optredens. Onder andere zal saxofonist Tom Beek met een Super Funk Session in de Twee Spieghels optreden. Daarnaast is Men in Blues, na groot succes vorig jaar, opnieuw van de partij in Wielinga. De Uyl pakt dit jaar ook flink uit met veel optredens. Onder andere spelen daar Wouter Hoek en Bas Paardekooper. Terug van weggeweest is Einstein met onder andere op zondagmiddag bluesformatie Happy J. Blues Train ft John Klaver.

Alle optredens zijn de hele week gratis te zien. Met veel aanstormend én bekend talent in een sfeervolle omgeving. De organisatie van de Blues & Jazzweek is in handen van Colin van Gestel-Messiaen de beheerder van De Twee Spieghels.

Het volledige programma van de Leidse Jazzweek en de Kroegentocht zijn te vinden op de website www.deleidsejazzweek.nl.