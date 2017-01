PS|Theater start jongerengezelschap

Jongeren van 14 tot 18 jaar gaan zo het ‘jongerengeweten’ van de stad vormen. Zij sluiten aan bij de werkwijze van PS|theater en leren zo alle aspecten van theatermaken kennen: van spelen tot decorbouw, van crowdfunding tot publiciteit, van kostuumontwerp tot regie.

Onder leiding van theatermaker Jacqueline Boot gaat PS|Jong aan de slag met het thema ‘De gedroomde stad’. Met PS|jong wil het stadstheater twee professionele producties per jaar gaan maken. Er wordt gewerkt via de methode van PS|theater. Dit betekent inspiratie opdoen op straat, guerrilla-acties organiseren, verhalen van de stad verzamelen en dat vertalen naar theater en muziek.

PS|jong gaat zo’n twintig jongeren tellen en komt iedere vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur bijeen in Leiden. Daarnaast vinden er vier workshopweekenden plaats. In het voorjaar en in het najaar maakt PS|jong een productie op een bijzondere locatie in Leiden. Deelname is gratis. In ruil daarvoor vraagt PS|Theater 100% inzet.

Voor PS|jong is PS|theater op zoek naar jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Theaterervaring is niet noodzakelijk. Op vrijdag 27 januari wordt van 15.00 tot 18.00 uur een auditie gehouden in de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat 60. De auditie geeft een beeld van wat je van PS|jong kunt verwachten. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar jong@pstheater.nl.