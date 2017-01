Nieuwe duiventil geplaatst na crowdfunding

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd de duiventil van Ouwersloot door onbekenden met zwaar vuurwerk opgeblazen. De dag erna twitterde zijn buurman, Leefbaar Leiden raadslid Daan Sloos, over de kwestie. De Ledise radiomaker Willen de Gelder startte daarop een crowdfundingsactie en nog diezelfde middag was er genoeg geld bij elkaar voor een nieuwe duiventil. De teller liep uiteindelijk op tot bijna 600 euro. Veel te veel voor een nieuwe duiventil. Het overschot gaat naar een goed doel.

Chris de waard ging zaterdagmorgen langs bij het plaatsen van de nieuwe duiventil en sprak met alle betrokkenen.

Er is uiteindelijk geen nieuwe duiventil voor Ouwersloot gekocht. Het nieuws haalde verschillende landelijke media en kwam zo ook in Wageningen terecht waar een handige hobbyist de telefoon pakte en aanbood om de oude til na te maken. Dat is in de afgelopen twee weken gebeurd en nu is de nieuwe duiventil op de paal teruggezet. Dit keer zelfs met een zinken dak. "Dat komt omdat mijn buurman loodgieter is. Toen hebben we samen een zinken dak voor de duiventil gemaakt."

De duiventil staat de komende paar maanden nog leeg, maar in het voorjaar komen er weer twee sierduifjes in. "Waarschijnlijk niet de duiven die ik eerst had. Die zitten nu bij een kennis die ermee fokt. Ik denk dat ik twee van hun jonkies neem", vertelt een dolblije Ouwersloot.