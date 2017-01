Lenferink presenteert breed verbeterplan voor Jacques Urlusplantsoen

Het ophangen van camera’s was vorig jaar een eerste stap, maar er gebeurt veel meer. Dat licht burgemeester Lenferink een dag na de besloten bijeenkomst op het stadhuis toe nadat Sleutelstad bezwaar had gemaakt tegen het vertrouwelijke karakter van die bespreking.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over de aanpak van de problemen rond het Jacques Urlusplantsoen.

Volgens Lenferink is er ook niets geheims aan die plannen. “De bijeenkomst was op verzoek van de gemeenteraad georganiseerd en ik heb daarvoor een aantal partijen uitgenodigd. Dat de pers niet tot de genodigde hoorde, was geen opzet,” aldus Lenferink die alsnog uit de doeken doet welk pakket aan maatregelen het leefklimaat in en rond de twee flatgebouwen moet verbeteren.

“Zo lang ik burgemeester ben, hoor ik al over problemen in het Jacques Urlusplantsoen. Dan ondernemen we actie en dan gaat het weer een tijdje goed. Maar steeds keren er ook weer problemen van overlast terug.” Om die reden wordt de zaak nu heel breed aangepakt om zo tot structurele verbeteringen te komen.

Niet alleen houdt de politie meer toezicht, er komen ook aanpassingen in de openbare ruimte Zo laat Lenferink onderzoeken of een deel van de gebouwtjes die dwars op de flats staan herontwikkeld kunnen worden. Ook gaat de gemeente waar nodig aan de slag met de bewoners zelf. Lenferink: “Er zitten daar veel meer mensen in de bijstand dan elders en ook wordt er bovengemiddeld vaak een beroep gedaan op de wmo. We hebben er stevige teams opgezet die ervoor moeten zorgen dat mensen die nu in de bijstand zitten weer aan het werk gaan.

Ook wonen er in de twee flats in totaal een stuk of tien gezinnen waarvan meerdere leden fors normoverschrijdend gedrag vertonen. Lenferink: “Crimineel gedrag. Daar zetten we via politie en justitie maximaal op in.” Die gezinnen worden ook anders behandeld dan andere gezinnen. In welk opzicht? “Nou, die gaan gewoon de gevangenis in.”