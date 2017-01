Leiden Culinair dit jaar naar Kaasmarkt

Ook het plein bij de Pieterskerk is niet beschikbaar, omdat daar een openluchttentoonstelling wordt gehouden rond 100 jaar De Stijl.

Voorzitter Jaap van Meijgaarden van de wijk Pancras-West waarin de Kaasmarkt ligt, is niet onverdeeld gelukkig met de mogelijk komst van het evenement naar zijn wijk. “Maar we hebben als wijkvereniging nog geen standpunt ingenomen,”zo laat hij weten. Op 24 januari komen vertegenwoordigers van Leiden Culinair hun plannen aan de wijkbewoners toelichten. “We willen met name weten hoe de 150 parkeerplaatsen worden gecompenseerd die dan tijdelijk op de Kaasmarkt vervallen,” zegt Van Meijgaarden.

Ook de ontsluiting van de wijk is voor de wijkvereniging een punt van aandacht. Van Meijgaarden: “Volgens het voorlopige plan zal van 19 t/m 26 juni de hele Kaasmarkt gebruikt worden met uitzondering van de route Middelweg- Kaasmarkt- Hooigracht, die voor het gemotoriseerde verkeer open blijft. De Koppenhinksteeg wordt tijdelijk afgesloten. Dit betekent dat op zaterdag de Middelweg, vanwege de markt, voor gemotoriseerd verkeer de enige uitgang uit de wijk zal zijn.”

Vanaf eind mei is de Garenmarkt niet meer beschikbaar voor evenementen. Dan begint de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Ook in 2018 en 2019 moeten evenementen nog een alternatieve locatie voor de Garenmarkt zien te vinden. Een deel zal terecht kunnen op de Lammermarkt die vanaf begin mei wordt ingericht tot groen evenementenplein. Volgend jaar is ook het Pieterskerkhof weer beschikbaar. Daar werd Leiden Culinair in het verleden vele jaren gehouden.