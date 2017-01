Pers geweerd bij presentatie problemen Jacques Urlus Plantsoen

Na aanhoudende meldingen van bewoners zijn er vorig jaar camera’s opgehangen en houdt ook de politie de ruimte rond de twee grote flats langs de Churchilllaan extra in de gaten.

Dat de raadsleden in het geheim werden bijgepraat is bizar. Doorgaans worden raadsleden alleen vertrouwelijk geïnformeerd over zaken die de gemeente zouden schaden als ze openbaar zijn. Bijvoorbeeld bij lopende onderhandelingen. Het is raadsleden in zo’n geval verboden om mededelingen te doen uit zo’n vergadering. Zo niet gisteren waar meerdere raadsleden via Twitter berichten de wereld instuurden vanuit de Leidse raadzaal waar overigens naast ambtenaren en raadsleden ook andere externe bezoekers wel aanwezig waren.

Niet alleen de pers is boos dat ze ten onrechte buiten de deur werd gehouden van de niet aangekondigde bijeenkomst, waardoor de reguliere vergadering een half uur later begon en mensen lang buiten moesten blijven wachten. Ook een deel van de raadsleden bleek ongelukkig te zijn met de gang van zaken.

Aan het einde van de vergadering stelde PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla de kwestie aan de orde bij commissievoorzitter Dirks. “Er is heel veel verwarring over dat vertrouwelijke deel. Mensen buiten gehouden. Dit is niet gegaan hoe we eerder als fractievoorzitters hebben besproken dat we met dit soort bijeenkomsten om willen gaan.”

Hij kreeg bijval van VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen: “Het is me opgevallen dat er niet alleen raadsleden en ambtenaren, maar ook anderen in de zaal zaten. Kwalijk dus dat onze lokale media worden weggehouden. Het is samen uit en samen thuis als het aan de VVD ligt.”