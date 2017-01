Nederlands Sprintkampioen opent vernieuwde Fit For Free

Tijdens de feestelijke opening is er van alles te beleven. Zo verzorgt een DJ de muziek, kunnen bezoekers meedoen aan workouts en geeft van Schagen een demo. Zowel leden als niet-leden zijn vanaf 18.00 uur welkom in de sportschool.

De sportschoolketen heeft momenteel een campagne lopen waarin de Leidse Van Schagen leden stimuleert om van een droom een doel te maken. Deze doelen delen mensen op de zogenaamde ‘Wall of Goals’ die in iedere Fit For Free locatie aanwezig is. Wat is het volgende doel van een topatleet na het behalen van goud tijdens het kampioenschap? En hoe zorg je dat je dat doel behaalt? Die vragen zal Van Schagen tijdens de opening beantwoorden.

Maar niet alleen topsporters hebben doelen, ook de lokale leden hebben soms een bijzonder sportdoel. Fit For Free steunt hun leden hierbij en zorgt samen met het team dat deze doelen worden behaald. Van Schagen zal tijdens de opening in gesprek gaan met een aantal van deze leden. Waaronder de 80 jarige Godert, die ondanks zijn leeftijd fit en mobiel wil blijven. Zijn motto: "established in 1936…kept in shape by Fit For Free". Ook gaat de atlete in gesprek met de enthousiaste Machteld. Zij overwon anorexia en sport nu met respect voor haar lichaam.

Fit For Free Leiden Groenoord is volledig vernieuwd. De fitnessapparatuur is vervangen voor TechnoGym, inclusief een plate loaded krachtlijn. Daarnaast zijn er houten vloeren geplaatst en is de FunXtion zone inclusief Queenax rek verpaatst naar een mooiere plek.

Bezoekers zijn welkom om tussen 18.00 en 21.00 uur een kijkje te nemen bij Fit For Free. Om 19.00 uur zal Van Schagen de vernieuwde sportschool officieel openen. Om 20.00 uur geeft ze een demo waar maximaal vijftien mensen aan kunnen meedoen. Inschrijven voor de demo kan via de website van Fit For Free. De opening is ook een leuke en informele gelegenheid om de Nederlands kampioene te ontmoeten en mee te doen aan diverse lessen en activiteiten.