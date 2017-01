Journalisten Leidsch Dagblad in actie tegen bezuinigingen

Dat zijn naast het Leidsch Dagblad ook kranten als het Haarlems Dagblad, de Gooi- en Eemlander en het Noordhollands Dagblad.

In totaal wil TMG 45 journalistieke banen schrappen. Hoe de verdeling over de verschillende kranten is, is nog niet duidelijk. Ook niet of de nieuwe reorganisatie doorgaat. Daartegen is namelijk fel verzet. Bovendien staat TMG in de etalage en zijn de plannen van een eventuele nieuwe eigenaar niet bekend.

Chris de Waard in gesprek met Peter Schat over het verdwijnen van een kwart van alle journalistieke banen bij de regionale dagbladen van TMG.

Woordvoerder namens de journalisten van TMG-dochter Holland Media Combinatie (HMC) waar de regiokranten onder vallen is voorzitter Peter Schat van de redactieraad van HMC. Hij kondigt de actie #ditismijnkrant aan waarin de journalisten van de regionale dagbladen de bestaande en nieuwe lezers oproepen om de krant te omarmen. Alleen met meer abonnees en adverteerders kunnen de kranten op termijn blijven bestaan.

De journalisten zijn niet alleen boos op de directie van TMG. Ook hoofdredacteur Arjen Spaans van de dagbladen van HMC ligt onder vuur. Hij zou zich veel te makkelijk neerleggen bij de nieuwe bezuinigingsronde van de TMG-directie. Hoewel hij dat zelf ontkent, geeft hij aan ervan overtuigd te zijn na het vertrek van maar liefst een kwart van het personeel nog steeds een prima krant te kunnen maken. Dat is tegen het zere been van de journalisten die vinden dat hij veel meer voor hun belangen moet opkomen.

Wanneer de journalisten van het Leidsch Dagblad in actie komen en op welke manier wordt onder meer aangekondigd via de speciale actiepagina op Facebook: www.facebook.com/ditismijnkrant.