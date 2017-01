Zoektocht naar beste Leidse raadslid in volle gang

Op vrijdag 27 januari is de bekendmaking tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Leiden in Koetshuis de Burcht. Die partij begon ooit met de verkiezing en koos destijds het toen relatief nieuwe VVD-raadslid Paul Laudy als eerste winnaar,

Hoofdredacteur Chris de Waard van Sleutelstad is een van de juryleden en legt uit hoe de verkiezing dit jaar verloopt.

Inmiddels is er al een aantal jaren een externe jury bestaande uit volgens van de Leidse politiek. Het gezelschaap van oud-raadsleden en journalisten kent dit jaar extra gewicht toe aan raadsleden die zich stevig hebben vastgebeten in een bepaald onderwerp en dat met verve in de raad hebben verdedigd. Uiteraard is een (te verwachten) positief resultaat daarbij ook van belang.

De jury roept iedereen in de stad op om raadsleden onder de aandacht van de jury te brengen. Dat dient wel gemotiveerd te worden. De jury is onder meer bereikbaar via Twitter en Facebook onder de naam jury071. Nomineren kan tot en met 15 januari. In de dagen erna worden de genomineerden bekend gemaakt.