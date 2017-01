Nieuw gebouw Universiteit Leiden in Den Haag

Binnenkort opent het nieuwe universiteitsgebouw Wijnhaven, gelegen in de nabijheid van een aantal ministeries en op steenworp afstand van station Den Haag Centraal, officieel haar deuren. Voor medewerkers is het gebouw al in gebruik en ook studenten kunnen er al studeren.

"Mijn eerste indruk was, groot!", zo begint Jelmer Schalk, universitair docent Bestuurskunde en tevens onderwijsdirecteur bij het instituut Bestuurskunde, zijn rondleiding enthousiast. "Ik heb er onwijs veel zin in om hier colleges te mogen geven."

Als je het gebouw door de grote draaideur binnenkomt zie je als eerst een grote trap met daarvoor een soort altaar. "Bij dit spreekgestoelte kan ieder figuur die zich belangrijk vindt een grote menigte toespreken. Hier gaan alle mooie praatjes plaatsvinden. Een soort 'lunchcolleges'." Maar is het niet ongemakkelijk als er steeds mensen achter je binnen komen lopen? "Geen idee, dat gaan we beleven. Het idee is dat het extra elan en extra energie aan het praatje geeft."

Jelmer Schalk achter het spreekgestoelte in Wijnhaven. Vanaf hier worden straks lunchcolleges gegeven.

Links van de ingang staat een koffiebar. Toen de verhuizing nog in volle gang was, dacht Schalk dat dit zijn favoriete plekje zou worden. Nu hij zijn intrek heeft gedaan, stelt hij die gedachte bij. "Deze koffiecorner is supermooi ingericht met nieuwe fancy apparatuur en nieuwe stoelen. Ik zei dat ik hier vaak te vinden zou zijn, alleen het is een beetje ver van mijn werkplek en ik houd ook van snel koffie halen. Dus misschien dat ik toch vaak boven ga zitten."

Nieuwe collegezalen, koffiebarretjes en spreekgestoelten. Wijnhaven heeft het allemaal. Ook zijn er 250 plekken voor medewerkers vrij gekomen. Schalk is niet ontevreden met zijn plek. "Ik zit hier aan het terras met een prachtig uitzicht. Het is hier makkelijk bij elkaar binnenlopen, maar tegelijkertijd is het rustig en kun je goed je werk doen." Schalk doet onderzoek naar netwerken tussen publieke organisaties. "Ik kijk bijvoorbeeld naar samenwerkingen tussen ziekenhuizen of tussen gemeenten op lokaal niveau."

In een tijdperk waar onderzoek steeds internationaler wordt, wetenschappers even skypen met collega’s aan de andere kant van de wereld en de computer onmisbaar is, lijkt het niet meer uit te maken waar je als onderzoeker kantoor houdt. Toch is juist de locatie van het nieuwe universiteitsgebouw Wijnhaven in Den Haag van groot belang.

"Wij hebben heel veel interactie op allerlei manieren met het veld. Denk aan contact met experts, opdrachtgevers of met het afnemen van interviews." Aan de andere kant ziet Schalk ook dat onderzoekers over de hele wereld samenwerken. "Ze zijn heel erg internationaal georiënteerd. Maar onderzoekers spreken ook fysiek met elkaar af, ze zien elkaar op conferenties bijvoorbeeld, en dat blijft gewoon heel belangrijk voor het uitwisselen van ideeën."