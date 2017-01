Zorg en Zekerheid wil verder als hoofdsponsor

“Het huidige contract loopt dit jaar af. Onze intentie is om te verlengen”, aldus Hennie Limberger, lid van de raad van bestuur van Zorg en Zekerheid tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de businessclub van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball.

Limberger stond in zijn nieuwjaarstoespraak voor de leden van de businessclub van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball stil bij het tienjarig hoofdsponsorschap van de Leidse zorgverzekeraar. Zorg en Zekerheid is aan zijn elfde seizoen als hoofdsponsor bezig van ZZ Leiden – uniek in de Nederlandse basketbalwereld als het gaat om het sponsoren van één club – en kijkt tevreden terug op de eerste tien seizoenen. Die periode heeft er voor gezorgd dat de jeugd in beweging is gekomen. Zorg en Zekerheid Leiden is gegroeid van twintig naar 300 clinics op scholen, bedrijven en pleintjes per jaar. “Bovendien”, zo onderstreepte Limberger, “heeft het maatschappelijk ondernemen, aandacht voor sport en bewegen, veel meer aandacht gekregen.”

Verbreden businessclub

Voor een nieuwe overeenkomst is het volgens Limberger belangrijk dat er op drie thema’s verbeteringen plaatsvinden. De businessclub van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball telt circa 140 bedrijven, die zich in de vorm van een piramide hebben georganiseerd. Voor Zorg en Zekerheid is het daarbij belangrijk dat ZZ Leiden niet afhankelijk is van een hoofdsponsor. “De basis en de top van de businessclub is prima. De middengroep met middelgrote sponsors moet verder ontwikkeld worden”, stelt Limberger.

Nieuwe hal

Om het sponsoren van het topbasketbal in Leiden aantrekkelijk te houden, is een nieuwe hal belangrijk. De gemeente Leiden heeft, zo vertelde voorzitter Marcel Verburg op de nieuwjaarsbijeenkomst, een opzet voor een nieuwe hal, achter de huidige Vijf Meihal, gemaakt, maar de kosten zijn daarvoor volgens de voorzitter van ZZ Leiden te hoog. Volgens zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is het belangrijk dat er een nieuwe hal komt. “Voor de aantrekkelijkheid en het behoud van sponsoren is een passende, nieuwe locatie nodig”, aldus Limberger, die de hoop uitsprak dat de leden van de ZZ-businessclub hun netwerk met de gemeente benutten zodat er over twee jaar een nieuwe hal staat.

Jongeren boeien

Een derde thema waarop ZZ Leiden zich moet versterken, is digitalisering om zo meer jongeren te interesseren en te boeien voor het basketbal. Het digitale platform om als ZZ Leiden de jeugd te bereiken, moet worden versterkt. Volgens Limberger is digitalisering ook nodig om de marktpositie van de leden van de businessclub te versterken om nieuwe klanten te werven.

Marktwaarde ZZ Leiden

De aanwezige leden van de businessclub kregen van voorzitter Marcel Verburg een presentatie waarin duidelijk werd gemaakt dat de marktwaarde van Zorg en Zekerheid Leiden fors is gegroeid. Zorg en Zekerheid Leiden was afgelopen seizoen in negen wedstrijden live te zien op Ziggo Sport. De site van ZZ Leiden trekt 241.000 bezoekers per jaar. Het filmpje over de laatste dertig seconden van de topper tegen Donar, die in december met één punt verschil werd verloren, is 2500 keer bekeken. Zorg en Zekerheid Leiden scoorde bij de NOS afgelopen jaar vier uur televisie en een samenvatting van de topper Zorg en Zekerheid Leiden-Den Bosch is door 796.000 mensen bekeken. Kortom, Zorg en Zekerheid Leiden trekt, ook door radio en livestream, veel meer kijkers en volgers dan de 1800 bezoekers aan de Vijf Meihal.

Volgens Verburg zal de commerciële waarde van sportsponsoring verder stijgen, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe hal gebruikt kan gaan worden en door de recent gerealiseerde oprichting van de Dutch Basketball League (een naamswijziging van FEB naar DBL). “We verwachten ook een grotere competitie. Zes steden hebben belangstelling om met basketbal te starten. Dus de commerciële waarde van Zorg en Zekerheid Leiden wordt alleen maar groter.”