Hoogbejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc

De dader ging er met een geldbedrag vandoor. De nog onbekende man belde rond 16.00 uur bij de vrouw aan. Hij vertelde haar dat er kans was op een explosie en dat zij snel haar waardevolle spullen moest pakken. Vervolgens ging de man haar woning binnen waar het totaal overrompelde slachtoffer haar waardevolle spullen tevoorschijn haalde.

De politie startte direct een buurtonderzoek. Vermoedelijk heeft de dader ook nog bij andere woningen in de buurt aangebeld.

Signalement

De dader is een getinte/negroïde man met een fors postuur. Hij is tussen de 30 en 50 jaar oud en tussen 1.85 en 1.90 m lang. Hij heeft kort donker stekelig haar en hij droeg een donkerblauwe jas.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Ook wil de politie graag spreken met mensen in de omgeving van de Aaltje Noorderwierlaan als ze de man ook aan de deur hebben gehad met een soortgelijk verhaal.

Er kan contact worden opgenomen met de recherche in Leiden via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.