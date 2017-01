Bètafaculteit beloont onderzoekers en docent van het jaar

De C.J. Kok prijs kent twee categorieën. De juryprijs is voor het beste proefschrift van het jaar en de publieksprijs voor de ‘Ontdekker van het jaar’. Het beste proefschrift werd geschreven door Changsheng Wu van het Instituut Biologie Leiden. Hij doet onderzoek naar nieuwe antibiotica. Een erg belangrijk onderzoek, omdat er steeds meer antibioticaresistentie optreedt. “Als we niets doen, komen we in een situatie terecht zoals voor de ontdekking van penicilline. En dat zou echt heel erg zijn”, zegt Wu.

Tien publicaties

Wu nam zijn prijs, 2.500 euro, in ontvangst van vice-rector magnificus Hester Bijl. Eén van de redenen dat Wu de prijs heeft gekregen, is dat er uit zijn proefschrift al tien publicaties zijn voortgekomen. Volgens de jury is dat een enorme prestatie.

Ontdekker van het Jaar

De verkiezing van ‘Ontdekker van het jaar’ was erg spannend. Ruim negenhonderd mensen brachten hun stem uit, maar er zaten maar een paar stemmen verschil tussen de nummer een en twee. Alexander Oudenhoven van het Centrum voor Milieuwetenschappen ging er met de prijs vandoor. Oudenhoven heeft een methode ontwikkeld om te meten en kwantificeren hoe het met ecosystemen gaat. De wetenschapper was zelf in het buitenland, maar een collega kon zijn prijs ophalen.

De Facultaire Onderwijsprijs werd uitgereikt door Maxim Allaart, de Assessor van het faculteitsbestuur. Elk onderzoeksinstituut mocht een kandidaat voordragen. Uiteindelijk werden dat er zeven, omdat twee instututen voor dezelfde docent kozen. De prijs ging naar Frank Takes van het Leiden Institute of Advanced Computer Science. Takes werd geroemd om zijn continue vernieuwingen in het onderwijs.

