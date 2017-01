Nieuwe transparante tribune UVS feestelijk geopend

De opening vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie en was de aanleiding voor een groot voetbalfeest waar onder andere de hoofdmacht van UVS tegen een samengesteld Leids Elftal speelde. Bij de eerste thuiswedstrijd zal de tribune helemaal af zijn.

(Video: Chris de Waard).

"Die stoeltjes gaan we nog uit de Vijf Meihal halen", grapte de wethouder over de 321 stoeltjes die nog ontbraken. Door het slechte weer heeft de vereniging besloten ze er niet op de dag van de opening in te zetten, omdat ze dan meteen weer vies zouden worden.

De toeschouwers zelf vonden het geen probleem om voor een keer op het kale beton te zitten. Met de zit- en staplaatsen samen kunnen straks ongeveer 450 toeschouwers plaatsnemen op de tribune.

Chris de Waard was aanwezig bij de opening en sprak met sportwethouder Paul Dirkse en UVS-voorzitter Mat de Tombe.

Wethouder Dirkse: "De oude tribune was een icoon voor de sterke voetbaltraditie in Leiden. Tegelijkertijd staat die traditie ook onder druk. We zijn met veel clubs in Leiden, maar veel clubs hebben het ook niet makkelijk."

"Mijn complimenten voor het bestuur van UVS. Zij hebben aangegeven met de opening van deze nieuwe tribune er ook een voetbalfeest van Leiden van te willen maken. We zijn op weg naar een vitale toekomst voor het voetbal in Leiden en het is mooi om daar met een feest aan te beginnen."

Blij als een kind

UVS-voorzitter Mat de Tombe noemde zichzelf ‘zo blij als een kind’ met de nieuwe tribune. "Ja daar staat hij dan. De mensen die ondanks het koude weer komen en de belangstelling die er voor is. Echt geweldig."

Behalve de tribune kon UVS ook een nieuw scorebord onthullen. "De laatste drie wedstrijden ging het weer beter met het eerste, dus we durven de stand weer te laten zien bij de thuiswedstrijden"

Dat nieuwe scorebord werd meteen goed gebruikt. De wedstrijd van UVS tegen het Leidse Elftal eindigde in 2-1 voor de blauw-witten.