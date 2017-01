Voorbereidingen bouw De Lorentz van start

In De Lorentz, ook wel het Rijnsburgerblok genoemd, komen appartementen, kantoren, winkels, horeca en een inpandige parkeergarage. Ook wordt er een fietsenstalling voor ongeveer vijfduizend fietsen gerealiseerd. Naar verwachting wordt het project in 2019 voltooid.

De werkzaamheden zouden eigenlijk afgelopen oktober al van start gaan. “Maar zoals een goed bouwproject betaamt schuift dat steeds wat op”, zegt bouwwethouder Paul Laudy. “Belangrijker is dat de voorbereidingen voor de bouw van start zijn gegaan. Het terrein wordt nu in gereedheid gebracht voor het echte zware bouwwerk. De volgende stap is het slaan van de damwanden. In de komende maanden zal het steeds duidelijker worden dat er gebouwd wordt aan een prachtig nieuw gebouw.”

Reanne van Kleef sprak met bouwwethouder Paul Laudy over De Lorentz.

Het gebouw gaat een brug slaan tussen de binnenstad van Leiden en het Bio Science Park. De onderste lagen doen meer denken aan de binnenstad, terwijl de torens refereren aan de hoogbouw die past bij het stationsgebied en het achterliggende Bio Science Park. Laudy: “Het wordt een heel multifunctioneel, behoorlijk groot complex dat bij moet dragen aan het visitekaartje op het moment dat je de stad binnenkomt.”

Impressies van De Lorentz. (Ontwerp Neutelings Riedijk Architects, beeld A2 Studio).

De bouw van De Lorentz is onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsgebied, waar de komende twee jaar veel gaat gebeuren. Om het gebied in die tijd gastvrij te houden, heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven voor een tijdelijke invulling van de locatie. “Dat heeft ook te maken met de hele positieve ervaring met De Buurt, waarmee in de zomer een tijdelijke invulling aan het gebied werd gegeven. Daar was de hele stad laaiend enthousiast over. Dit is iets kleinschaliger want het gaat over het huidige Stationsplein. We willen daar de komende jaren tijdens de bouw van De Lorentz op een positieve manier uiting kunnen geven aan wat er in Leiden allemaal gebeurt”, aldus de wethouder.