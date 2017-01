Brand in bed-bad-broodopvang had op ramp kunnen uitlopen

“De brand zelf was niet groot, de rookontwikkeling des te erger. In korte tijd stond het pand vol met rook,” zo laat bestuurslid Henk Boting van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) weten. “De ontruiming is voorspoedig verlopen dankzij het professioneel en koelbloedig ingrijpen van de beveiligingsmedewerker. Ook de politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse”.

Vijf bewoners zijn voor onderzoek naar de huisartsenpost bij het LUMC gebracht. Zij zijn na controle weer teruggebracht. Ze hadden een kleine hoeveelheid rook ingeademd, maar hadden verder geen klachten.

Botink is blij met de goede afloop van de calamiteit, maar hij waarschuwt in een mail aan de gemeente, dat is de eigenaar van het pand, na het zien van de beelden van het videobewakingssysteem dat het ook heel anders af had kunnen lopen. “Het dramatische ventilatiesysteem waar wij al geregeld over hebben geklaagd, blijkt bij brand niet af te slaan. Sterker nog, uit de openingen van het systeem op de bovenetage waar onze bewoners slapen, bleek het systeem een fors rookgordijn te blazen. In twee minuten tijd stond die etage, en vooral de verste hoek, vol in de rook. Zodanig dat de beveiliger er niet meer door kon”.

Op het moment van de brand, rond 18.00 uur ’s avonds, waren er bijna geen bewoners boven op hun kamer. “Gelukkig maar. We moeten er niet aan denken hoe de afloop geweest zou zijn indien deze brand later op de avond of in de nacht ontstaan zou zijn. Om in zo’n dikke rook 25 mensen uit hun bed, naar beneden en het pand uit te krijgen…”, schetst Botink het rampscenario dat dan was ontstaan. “Zelfs de commandant van de brandweer sprak zijn verbazing over uit dat de bovenetage zo snel dicht zat met rook”.

STUV eist nu van de gemeente dat er zo snel mogelijk een (nood-)voorziening getroffen wordt zodat het ventilatiesysteem direct wordt afgeschakeld wanneer het brandalarm actief wordt.