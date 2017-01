De overvaller was een lichtgetinte man van ongeveer 170 cm lang. Hij had een stoppelbaardje en droeg donkere kleding. Hij bedreigde de winkelier met een steekwapen en wist met buit te vluchten. Agenten stelden direct een onderzoek in, maar vonden de verdachte niet meer terug.

Getuigen of mensen met andere relevante informatie worden opgeroepen dit te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.