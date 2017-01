Bewoners Leiden-Noord ontmoeten elkaar bij ontbijt

De activiteit komt tegemoet aan de behoefte van veel bewoners om elkaar te ontmoeten en over gezonde initiatieven voor de buurt te praten. Het ontbijt is gratis en vindt plaats in buurtcentrum Het Gebouw.

De leefstijlambassadeurs van Stichting Sportenderwijs verzorgen het ontbijt in samenwerking met ouders van de Libertas Wijkacademie en studenten uit de wijk. Naast een gezond ontbijt worden er verschillende activiteiten georganiseerd en is er aandacht voor eigen ideeën en plannen van buurtbewoners, zoals het Handwerkatelier, Zwemmen voor Vrouwen en de Groet en Ontmoet campagne.

Ook Goed wijkambassadeur Anja Möltgen is aanwezig tijdens het derde Go Noord ontbijt. Sinds 1 januari is zij in Leiden-Noord actief om buren te informeren over het verduurzamen van hun woning

Möltgen: “Veel mensen willen graag energie besparen, maar door de grote hoeveelheid informatie weten zij soms niet waar te beginnen of wat de beste keuzes zijn. Wij kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld met onafhankelijke informatie over zuinige apparaten en verlichting of bij het aanvragen van offertes of subsidie.”

GONoord! wil van Leiden-Noord de gezondste wijk van Leiden maken en stimuleert buurtbewoners uit Leiden-Noord om van een gezond idee een duurzaam initiatief te maken. Dit doet zij door buurtinitiatieven te ondersteunen en ervoor te zorgen dat deze ook langdurig kunnen blijven bestaan.

De inloop is vanaf 8:30 uur. Het ontbijt start om 9:00 in het Gebouw aan Arubapad 2.