Kouderegeling voor daklozen weer van kracht

Mensen die op straat leven worden gestimuleerd om in ieder geval ’s nachts naar de maatschappelijke opvang te komen. Dat is De Binnenvest in Leiden.

Wie iemand kent die in een onderkomen leeft dat ongeschikt is voor deze kou, dan kan dat voor de regio Leiden overdag gemeld worden bij De Binnenvest via 071 – 516 61 00. Als iemand zich in een levensbedreigende situatie bevindt, kan er 112 gebeld worden. Meer informatie is ook te vinden bij de GGD Hollands Midden.