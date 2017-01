UVS geeft groots voetbalfeest ter ere van nieuw tribune

Zo speelt het eerste elftal tegen een samengesteld Leids elftal en verricht sportwethouder Paul Dirkse de officiële opening. Iedereen is welkom op het ‘Voetbalfeest van Leiden’.

Op 18 oktober werd de eerste paal van de nieuw tribune geslagen. Toen liet voorzitter Mat de Tombe nog weten dat hij met de officiële opening oude tijden wil laten herleven. "Het moet een feestje van Leiden worden. We willen een hele leuke wedstrijd laten spelen en dan eens kijken of het voetbal in Leiden leeft. We willen minimaal duizend mensen naar de Kikkerpolder trekken. Dat zou voor Leiden fantastisch zijn."

In de kantine hangt een foto van de wedstrijd van UVS tegen het Nederlands Elftal in 1989. Duizenden bezoekers bezochten de Kikkerpolder en klommen zelfs in de bomen. Voorzitter De Tombe wil deze tijden met de opening van de nieuwe tribune laten herleven.

Wedstrijden

Op 7 januari houdt de club traditiegetrouw een reünie met diverse nieuwjaarswedstrijden. Van die gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om de nieuw tribune te openen.

Volgens de organisatie bevat het programma tal van verassingen, kan er een boom worden opgezet over het (Leidse) voetbal en wordt het glas geheven op een sportief en succesvol nieuw jaar.