Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp maakt vliegende start

Mensen die al jaren niet meer buiten zijn geweest, komen zo uit hun isolement. De stichting is in november opgericht en half maart moeten de eerste fietsen de weg op gaan. Dankzij subsidies kunnen de eerste vijf duofietsen met trapondersteuning worden aangeschaft.

Alle ouderen, zieken, mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of tijdelijke beperking die niet meer buiten gaan, komen in aanmerking voor een fietsmaatje. Samen met een vrijwilliger stappen ze samen op de fiets. De vrijwilligers worden opgeleid om de fietsen goed te besturen en de gasten in de gaten te houden. Het initiatief is een voortzetting van succesvolle fietsmaatjesprojecten in de gemeentes Teylingen, Oegstgeest, Kaag en Braassem en Noordwijk.

Reanne van Kleef sprak met voorzitter Ben Crul van Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp over het project.

Subsidies

De vijf duofietsen die kunnen worden aangeschaft dankzij subsidies van de stichtingen Zorg en Zekerheid en Carolusgulden zijn volgens voorzitter Ben Crul van de stichting nog lang niet genoeg. "Ik denk dat er uiteindelijk ongeveer dertig fietsen in Leiden en Leiderdorp gaan rondrijden. Maar daar hebben we nog wel financiering voor nodig."

Ook vrijwilligers die er een dagdeel met gasten op uit willen zijn nog van harte welkom. "Onze organisatie draait geheel op vrijwilligers. Ik denk dat de gasten zich wel gaan melden, maar het is heel belangrijk dat we genoeg vrijwilligers hebben", aldus Crul.