Nog geen geschikte locatie voor ‘De Buurt 2.0’

Op 18 september sloot De Buurt weer om plaats te maken voor de bouwwerkzaamheden van De Lorentz. De ondernemers gaven toen aan op zoek te zijn naar een plek om in januari al terug te keren met het initiatief. Er is echter nog geen geschikte locatie gevonden, wat betekent dat De Buurt 2.0 nog even op zich laat wachten.

De ondernemers blijven wel zoeken naar een geschikte plek, maar dat blijkt een ingewikkelde klus te zijn. Organisator Trudy Kwik legt uit waarom: “We zoeken een locatie waar De Buurt minstens een jaar kan blijven staan. Dat is een les die we afgelopen zomer hebben geleerd. Ook zoeken we een plek die goed bereikbaar is en de toestroom van duizenden fietsers aankan. Het moet wel veilig zijn.”

Reanne van Kleef sprak met Trudy Kwik over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor De Buurt.

Het terrein waar vroeger Fasson heeft gestaan op de Lammenschansweg is één van de locaties die in de afgelopen periode is onderzocht. “Een prachtige locatie en de eigenaar van de grond was ook razend enthousiast”, zegt Kwik. “Maar we moesten te veel investeren om de ondergrond geschikt te maken. Die bestaat uit gras en modder en toen ik er een paar weken geleden langs reed, was het een soort vijver. Dan moet je zo veel doen om het in orde te maken om er iets neer te zetten, dat is financieel gewoon niet haalbaar.”

Een ‘Winterbuurt’ zit er volgens Kwik niet meer in, maar het blijft de bedoeling om De Buurt Leiden terug te laten keren. “We blijven gewoon doorzoeken. De Buurt 2.0 hoeft ook zeker niet in de binnenstad te komen. Als bedrijven of instelling een plek in gedachten hebben, moeten ze ons dat ook zeker laten weten. We onderzoeken de mogelijkheid dan graag!”

Naast een nieuwe Buurt in Leiden bestaat ook het plan om De Buurt in andere steden neer te zetten. Daarover zijn de ondernemers op dit moment met één nog niet te noemen stad in overleg.