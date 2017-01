Ondernemers kiezen Emile van Aelst als Leidenaar van het Jaar

Maar uit in totaal negen genomineerden kwam geen vastgoedontwikkelaar of VVD-politicus.

De Leidse ondernemers kozen iemand van buiten. Een ambassadeur voor de stad, iemand die altijd en overal aanwezig is om vast te leggen wat er gebeurt en zo op positieve wijze bijdraagt aan de uitstraling van Leiden en de Leidse evenementen. En natuurlijk was hij ook gisteravond aanwezig. Niet als genomineerde, maar gewoon zoals altijd om verslag te doen van de verkiezing.

Na schrappen in een longlist waren er uiteindelijk negen genomineerden overgebleven. Sleutelstad-fotograaf Emile van Aelst aka de Leidse Glibber had in de voorliggende periode wel gehoord dat hij door enkele BCL-leden was voorgedragen, maar dat hij uiteindelijk als Leidenaar van het Jaar op het schild gehesen zou worden had hij niet verwacht. BCL-voorzitter Chris Verplancke trouwens ook niet, zo vertrouwde hij ons toe: "Melanie Schultz komt na de verkiezingen niet meer terug als minister, dus ik was er helemaal vanuit gegaan dat onze leden haar zouden kiezen. Als een soort afscheidscadeau."

Het liep anders. Toen de lobby voor Emile eenmaal op gang was gekomen binnen de BCL-gemeenschap waren de anderen eigenlijk meteen kansloos. De nominatie van Emile werd massaal gesteund en dus mag Emile van Aelst zich heel 2017 Leidenaar van het Jaar noemen. “Dat was hij elk jaar al,” zo reageert een van de honderden mensen die hem gisteravond meteen al via de sociale media feliciteerden nuchter. En zo is het.

Van Aelst bevindt zich in goed gezelschap. Eerdere winnaars van de BCL-titel zijn Armin van Buuren, Jochem Myjer, burgemeester Henri Lenferink en wethouder Robert Strijk. Volgend jaar wil de Business Club Leiden er een bredere verkiezing van maken waarbij iedereen kan stemmen op genomineerde stadsgenoten.

Op Sleutelstad.nl staat een uitgebreide fotoreportage van de bekendmaking en uitreiking.