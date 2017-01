Ophalen grofvuil weer gratis

De gemeenteraad besloot dat inwoners in 2017 niet meer hoeven te betalen voor het laten ophalen van het grofvuil. Wel gaat de gemeente extra controleren op het ongeoorloofd plaatsen van grofvuil of ander afval.

De gemeente moedigt inwoners aan hun grofvuil en tuinafval naar de Milieustraat te brengen, want daar kan het afval beter gescheiden worden. Dat is beter voor het milieu.

Daarnaast zijn er ook gratis en milieuvriendelijkere alternatieven voor grofvuil en greenbags. Zo halen kringloopbedrijven, zoals Het Warenhuis, herbruikbare materialen (zoals stoelen, banken of tuinmeubilair) thuis op. Elektrische apparatuur zoals koelkasten en wasmachines kunnen aan de leverancier worden meegeven of naar Het Warenhuis worden gebracht.

Afspraken voor het laten ophalen van grofvuil en greenbags kunnen worden gemaakt via de website van de gemeente Leiden of telefonisch via 14071.

Het ongeoorloofd plaatsen van grofvuil of afval op straat of naast de containers is niet toegestaan. Hier staat een boete op van minimaal 99 euro. De gemeente gaat hier in 2017 extra op controleren.