Diversiteitstuin Vrij Groen gaat verhuizen

Alle planten zijn opgepot en de schuur, kas, waterpomp en sedumdak zijn gedemonteerd voor de komende verhuizing.

Op zaterdag 14 januari gaan het kerstbomenasiel, al het tuinmateriaal en de planten verhuizen naar Kunstweide Ommennabij, aan de Ommedijkseweg 30 in Leiden. In het voorjaar hopen de tuiniers naar een nieuwe, vaste plek te verkassen. Waarheen is nog niet duidelijk.

Om al het materiaal in een verhuisauto te laden en te vervoeren naar de tijdelijke locatie zoekt Vrij Groen nog vrijwillige verhuizers. Wie wil helpen, kan op zaterdag 14 januari komen helpen op zowel de huidige locatie aan de Rhijnhofweg 13 in Oegstgeest als op de nieuwe, tijdelijke locatie aan de Ommedijkseweg 30 in Leiden.

De werktijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers moeten zelf zorgen voor goede schoenen, drinken en lunch. Thee of koffie en wat lekkers wordt door Vrij Groen verzorgd. Opgeven kan bij vrijgroen@ideewinkel.nl. Geef aan op welke locatie, en welk dagdeel er gewerkt wil worden.