Overzicht incidenten rond jaarwisseling

Zo gooiden jongeren vuurwerk naar passerende auto’s op de Willem de Zwijgerlaan, werden parkeerautomaten moedwillig vernield en is er ook agressie geweest tegen hulpverleners.

Burgemeester Lenferink noemt dat onacceptabel: “Ik word ook erg boos over de agressie tegenover hulpverleners. Tijdens de jaarwisseling is in een enkel geval zwaar vuurwerk naar hen gegooid. Gelukkig raakte hierdoor niemand gewond en konden brandweer en politie het werk waar ze voor staan volbrengen.”

Politie

Het aantal incidenten dat de politie tijdens de jaarwisseling optekende was dit jaar 71. Iets meer dan de 57 van vorig jaar. Er zijn vier aanhoudingen verricht. Dat zijn er opnieuw minder dan in voorgaande jaren, hoewel de gemeente daar wel bij aantekent dat het nog om voorlopige cijfers gaat. Die kunnen later deze week nog worden bijgesteld als alle informatie in kaart in gebracht.

Brandweer

Het aantal brandmeldingen via de meldkamer was dit jaar hoger dan in de afgelopen jaren. Het waren er 99, inclusief het aantal acties door de zogenaamde ‘treintjes’ waarbij politie, de brandweer en de gemeente Leiden de hele avond door de stad rijden en waar nodig direct ingrijpen. Bijvoorbeeld bij kleine brandjes. Er waren in Leiden drie autobranden, ook in Voorschoten ging een auto in vlammen op.

Bij de meeste brandmeldingen ging het om kleine incidenten op straat. (Foto: Ricardo Bakker).

Ziekenhuizen

Het LUMC, Alrijne Ziekenhuis en Groene Hart Ziekenhuis hebben samen 16 vuurwerkslachtoffers behandeld. Daaronder ook een minderjarige jongen. Ook moesten twee mensen zich onder behandeling laten stellen voor letsel dat was opgelopen bij een vechtpartij en werden 16 personen behandeld die teveel hadden gedronken.