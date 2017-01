Ruim honderd mensen duiken nieuwe jaar in bij Valkenburgse Meer

Na afloop konden de duikers zich opwarmen aan warme chocolademelk. Ruim honderd mensen doken zondag het meer in.

Dierentehuis Stevenshage maakte van de gelegenheid gebruik om een sponsoractie op te zetten. Kattenverzorgster Marlies Knoppert en asielhonden Kanella en Filo doken voor het goede doel het Valkenburse Meer in. De teller stond zondag al op 1236 euro. Dat wordt door Brasserie Buitenhuis nog aangevuld met de fooi van nieuwjaarsdag.

Wat het asiel met het geld gaat doen is nog niet bekend. Knoppert: "Het was een spontane last minute actie waarvan we niet hadden durven dromen dat die zo succesvol zou zijn. We hebben dus nog niet nagedacht waar we het geld precies voor gaan gebruiken. Waarschijnlijk gaan we het inzetten voor de dagelijkse verzorging van de dieren."

Volgens de kattenverzorgster was het een bijzondere ervaring. "De wandeling naar het meer over koude stenen, een schelpenpad en gras op je blote voeten was eigenlijk nog erger dan het water zelf in gaan. Maar het was was super leuk om aan te komen lopen en enthousiaste honden te zien die kwamen aanmoedigen. En asielhonden Kanella en Filo hadden een heerlijke middag.”



De nieuwjaarsduik van kattenverzorgster Marlies Knoppert en asielhonden Kanella en Filo van Dierentehuis Stevenshage.



Ook in de sloot bij De tuin van de smid sprongen mensen dapper het nieuwe jaar in.

