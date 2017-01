Crowdfundingactie voor ontplofte duiventil

Na een bericht op Twitter van fractievoorzitter Daan Sloos over de vernieling bij zijn buurman kwam de Leidse radio1-presentator Willem de Gelder meteen in actie. De oud-Sleutelstadmedewerker maakte op nieuwjaarsmiddag een crowdfundingpagina aan om geld in te zamelen voor een nieuwe duiventil.

Binnen de kortste keren was al een flink deel van het benodigde bedrag toegezegd. “Als we overhouden doneren we dat wel aan de vogelbescherming,” lacht De Gelder die blij verrast is over de grote belangstelling voor zijn spontane actie.

Update: Inmiddels is er al meer dan 300 euro binnen. Ruim voldoende voor een vervangende duiventil.