Nederlandse tafeltennistop komt naar Masters in Leiden

Voorzitter Jan Vermaas is blij met het lustrum en trots op zijn vereniging Scylla: "Het is fantastisch om te zien hoe we er ieder jaar weer in slagen de toppers naar Leiden te krijgen, en het toernooi zich steeds verder ontwikkelt. Toen we er vijf jaar geleden instapten, was het toernooi op sterven na dood", zo blikt hij terug. "Daarna ging het snel bergopwaarts. Met onze prachtige locatie, het Scylla Tafeltenniscentrum, en de inzet van veel vrijwilligers en steun van onze sponsors zijn we erin geslaagd om het toernooi weer helemaal op de kaart te zetten."

Twee jaar gelden startte de NTTB op initiatief van Scylla ook met de Jeugdmasters. Ook dit jaar vormt het weer een belangrijk onderdeel. De beste 12 jongens en meisjes komen op 6 januari naar Leiden om uit te maken wie de titel mee naar huis mag nemen.

Bij de meisjes is Esmee van Marwijk een belangrijke troef van Scylla. "Dat is natuurlijk extra leuk voor ons thuispubliek", aldus de voorzitter. "Esmee was vorig jaar dankzij een wildcard al een van de smaakmakers van het toernooi. Dit jaar heeft ze grote stappen gemaakt. In de eredivisie heeft ze het merendeel van haar partijen gewonnen, dus wie weet." Makkelijk zal het niet zijn. Titelverdedigster Shuohan Men komt namelijk ook weer naar Leiden en is vastbesloten haar titel te prolongeren. Bij de jongens belooft het een open strijd te worden, met kanshebbers als Thomas Baart en Nolan Schultz.

Op 7 en 8 januari volgen de Masters voor de senioren. Dan strijden de beste 24 mannen en vrouwen voor de Masters-titel. Ook hier heeft Scylla enkele ijzers in het vuur. Bij de mannen wordt veel verwacht van Kazeem Nasiru. De kersverse speler van Scylla heeft in de eredivisie grote indruk gemaakt, en is sinds oktober ongeslagen. Of dat genoeg zal zijn is de vraag, want ook Rajko Gommers en Ewout Oostwouder, beiden internationals en uitkomend in sterke buitenlandse competities, komen naar Leiden.

Wellicht liggen er voor de organiserende vereniging nog grotere kansen bij de dames. Regerend kampioen Li Jao zal er dit jaar niet bij zijn. Als achtvoudig kampioene is zij teruggetreden. In de strijd voor opvolging hoopt Scylla op Kim Vermaas. Om de titel op te eisen zal zij echter de strijd aan moeten gaan met mede-international Britt Eerland en Yana Timina, afgelopen jaar nog verliezend finalist.

Jan Vermaas lacht: "Natuurlijk hopen we bij Scylla, en ik ook nog eens als vader, dat Kim de finale haalt. Twee jaar geleden gebeurde dat ook tegen Li Jao. Toen zag je wat dat deed voor het toernooi. De zaal stond op z’n kop. Of dat dit jaar weer zal gebeuren? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik concentreer me vooralsnog op het toernooi als geheel. Daar komt nog het nodige bij kijken. Maar dankzij alle steun van vrijwilligers en sponsors, ook van de Stichting Topsport Leiden, heb ik er alle vertrouwen in dat het ook dit jaar een succes wordt."

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. De toegang is gratis. Dat kan niet alleen op de finaledag, maar ook de andere dagen bieden volgens Vermaas alles voor wie van goed tafeltennis wil genieten.

Locatie: Scylla Tafeltenniscentrum, Voorschoterweg 6F, Leiden (naast Zwembad De Vliet). Data: 6 tot en met 8 januari 2017, aanvang 11.00 uur.