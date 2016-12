Beste oliebollen bij Bakkerij Tijsterman

Het van oorsprong Rijnsburgse bedrijf bakt de bollen centraal in Voorhout, maar heeft verkooppunten in de hele regio.

De keurmeesters van het AD proefden de oliebollen in Oegstgeest. Aan de Lange Voort werden de oliebollen beoordeeld met een 8,5. Dat was goed voor plek 10 in de landelijke oliebollentest. “Vooral dankzij een knapperig krokante korst bakt Tijsterman zich de top 10 in. Knap werk. De vulling is goed in balans, prima afbeet. Daar ga je niet zelf voor bakken,” aldus de lovende woorden van de jury.

In Leiden zijn de winnende oliebollen verkrijgbaar bij de filialen van Tijsterman in winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk en in de Stevensbloem in de Stevenshof.