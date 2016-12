Politie neemt 24 kilo illegaal vuurwerk in beslag

Na een anonieme tip gingen agenten een nemen en troffen in de woning 24 kilo illegaal vuurwerk aan, waaronder een partij Cobra’s. De 36-jarige bewoner werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor het in bezit hebben zwaar illegaal vuurwerk.

De man had de inval een beetje over zichzelf afgeroepen door voor zijn eigen deur zwaar illegaal vuurwerk af te steken. Daarop belden geïrriteerde getuigen de politie. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Illegaal vuurwerk

Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in ruimtes die daarvoor niet zijn toegerust, levert een enorm brand- en ontploffingsgevaar op. De politie is daarom extra alert bij dit soort meldingen.

De signaleert ook een toename in het aantal vernielingen aan bijvoorbeeld straatmeubilair zoals abri’s, brievenbussen en vuilnisbakken door jongeren die met illegaal en zwaard vuurwerk in de weer zijn.

Straffen

De politie heeft met het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de vervolging van de handel, opslag en afsteken van illegaal vuurwerk. In combinatie met het opblazen en of vernielen van straatmeubilair gaat het OM forse straffen eisen die kunnen leiden tot wekenlange gevangenisstraf.