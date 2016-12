ZZ Leiden heeft nieuwe 'lange man' binnen

Het betreft de 2.06 meter lange Leigh Enobakhare, die overkomt van Port of Antwerp Giants. Vervaeck werkte al eerder met de Belgische-Nigeriaanse center.

Enobakhare (geboren 6 februari 1986) kwam de afgelopen periode uit voor Port of Antwerp Giants, waar hij een tijdelijk contract kreeg om een geblesseerde speler te vervangen. De 113 kilo zware center, die ook als power forward uit de voeten kan, is een goede rebounder.

Enobakhare is in staat om dichtbij de ring te scoren. Hij staat bekend als een goede shotblocker, wat vooral te wijten is aan zijn sprongkracht en lange armen.

Hoogste niveau

Op zijn negentiende debuteerde Enobakhare als speler van Oostende op het hoogste niveau in België. In het seizoen 2011/2012 verkaste hij naar Kangoeroes Boom, dat toen een klasse lager speelde. Onder Paul Vervaeck kwam hij in 21 wedstrijden tot gemiddeld 26 minuten, 12.5 punten, 11.5 rebounds en 2.8 blocks.

In de twee seizoenen daarop produceerde hij voor Gent gemiddeld ook een double double. Daarna keerde Enobakhare terug op het hoogste niveau. Zowel bij Charleroi als Pepinster fungeerde hij als back-up center voor sterke buitenlandse krachten. Een rol die hij de afgelopen maanden ook bij Port of Antwerp Giants vervulde.

Keuze

Vervaeck is in zijn nopjes met de komst van Enobakhare. "Ik heb in Boom met Leigh gewerkt. Hij is een hardwerkende center, een goede rebounder en een zeer ploeggerichte speler. Met zijn blocks maakt hij het moeilijk voor guards om een lay-up te lopen. Hij is een super persoon die er alles aan zal doen om Zorg en Zekerheid Leiden Basketball te laten winnen. Ik sta helemaal achter deze keuze."

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball heeft Enobakhare voor de rest van het seizoen aangetrokken. Omdat de center de Belgische nationaliteit bezit, kan hij meteen aan de slag.